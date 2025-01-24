За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 23 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

Мотострелки группировки войск «Север» продемонстрировали трофеи, захваченные в освобождённом населённом пункте Русское Поречное Курской области.

Командир отделения с позывным «Ксей» рассказал о зверствах, совершенных украинскими националистами в населённом пункте Русское Поречное Курской области: «Осматривали подвалы на наличие солдат противника, нашли мирных. Спустились, почувствовали резкий запах, начали смотреть. Сначала думали, что это боевики, но оказалось – мирные жители. У всех пулевые и осколочные ранения. Скорее всего, в подвал к ним бросили гранату, а потом добили. Все связанные и замученные».

За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil