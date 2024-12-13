Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий в приграничных районах Курской области освободили населённый пункт Новоивановка

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномёта.

Министерство обороны Российской Федерации 12 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Новоивановка, а также нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Куриловка, Новая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Стариково в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномёта.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil