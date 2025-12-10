Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник за сутки потерял свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 9 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трёх бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Рыжевка, Андреевка, Варачино, Искрисковщина и Иволжанское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ветеринарное, Старица и Вильча Харьковской области. Потери противника составили до 235 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Ковшаровка, Подолы Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр «Spartan» производства Великобритании, 20 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Платоновка, Степановка, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 135 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Stryker» производства США и бронеавтомобиль «Senator» канадского производства. Уничтожены 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Вольное, Водянское, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка, Новокриворожье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный. Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Остаповское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 13 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 157 районах.

ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 280 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

