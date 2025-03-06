Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортёр М113 и три боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, а также два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 5 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Подвысокое Харьковской области, Новое, Шандриголово Донецкой Народной Республики, Новолюбовка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, шесть пикапов, пять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Плещеевка, Шевченко, Дылеевка, Крымское, Северск, Александрополь, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, трёх егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка, Зеленое и Срибное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортёр М113 и три боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, а также два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Привольное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Камышеваха, Богатырь, Федоровка, Искра, Днепроэнергия, Новополь, Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Январское Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования «Кракен», а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 51 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

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