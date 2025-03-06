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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Привольное ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортёр М113 и три боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, а также два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 5 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Подвысокое Харьковской области, Новое, Шандриголово Донецкой Народной Республики, Новолюбовка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, шесть пикапов, пять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Плещеевка, Шевченко, Дылеевка, Крымское, Северск, Александрополь, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, трёх егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка, Зеленое и Срибное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортёр М113 и три боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, а также два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Привольное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Камышеваха, Богатырь, Федоровка, Искра, Днепроэнергия, Новополь, Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Январское Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования «Кракен», а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 51 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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