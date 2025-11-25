Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту МурманскСемь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменов
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Затишье Запорожской области

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» России за прошедшие сутки потери противника составили более 425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей и 155-мм американская гаубица М777.

Министерство обороны Российской Федерации 24 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Мирополье, Ездецкое, Алексеевка, Андреевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Нестерное и Вильча Харьковской области. Противник потерял более 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кучеровка, Глушковка, Куриловка, Богуславка, Нечволодовка, Новый Мир, Подолы Харьковской области, Красный Лиман, Диброва и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортёра, включая американский бронетранспортёр М113, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 28 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожено пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кривая Лука, Николаевка, Степановка, Краматорск, Васюковка, Иванополье и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Артемовка, Торецкое, Доброполье, Сергеевка, Белицкое, Родинское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.

В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих и бронетранспортёр М113 производства США.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, пикап и два орудия полевой артиллерии.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей и 155-мм американская гаубица М777.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Затишье Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Малиновка, Гуляйполе, Воздвижевка, Доброполье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и радиолокационную станцию RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Степовое и Степногорск Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 345 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

