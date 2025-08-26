Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, семь пикапов.

Министерство обороны Российской Федерации 25 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Ветеринарное и Уды Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская Андреевка Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе четыре западного производства, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Федоровка, Марково, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства, пикап, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Белицкое, Димитров и Муравка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, семь пикапов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Запорожское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Успеновка, Зеленый Гай Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Шляховое, Токаревка и Никольское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 12 автомобилей, американскую 155-мм гаубицу М777, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

