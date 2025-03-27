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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Казак», пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

Министерство обороны Российской Федерации 26 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трёх механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Лозовая, Петропавловка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа. Уничтожены три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новооленовка, Романовка, Миньковка, Часов Яр, Дружба, Калиново, Заря, Катериновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 и две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад беспилотных летательных аппаратов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона, центра сил специальных операций «Восток» ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Котлино, Димитров, Зверево, Красноармейск, Успеновка, Удачное, Гродовка, Алексеевка, Надеждинка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Казак», пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Новополь, Разлив, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Садовое, Приднепровское, Антоновка, Веселое Херсонской области, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области. Уничтожены свыше 65 военнослужащих, семь автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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