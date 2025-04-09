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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, три бронетранспортёра М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе два американских бронеавтомобиля «MaxxPro». Уничтожены семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 8 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено два полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Редкодуб, Дробышево, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных бригад и штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Новодмитровка, Константиновка, Клебан-Бык и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 270 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богдановка, Димитров, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Котляровка и Зверево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, три бронетранспортёра М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе два американских бронеавтомобиля «MaxxPro». Уничтожены семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоная Зирка, Комар, Вольное Поле и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «JDAM», семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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