Творческие коллективы Северного флота примут участие в фестивале солдатской песни, посвящённом 79-й годовщине Дня ПобедыВ Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.05.24 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» РФ заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка ДНР. Потери противника составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки.

Министерство обороны Российской Федерации 30 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки отражено пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Стельмаховка, Райгородка Луганской Народной Республики и Крахмальное Харьковской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка и Очеретино Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США и 105-мм легкую гаубицу М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, два пикапа и две 155-мм гаубицы М777 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 20 военнослужащих.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолётов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США и две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

 

* - «Азов» - запрещённая в России террористическая организация Украины.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зумеры на рынке труда: как новое поколение меняет устоявшуюся действительность
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
-Правовая консультация (18+)В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 69 копеек, доллар теряет 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Северяне могут стать участниками всероссийской акции «День собственника»-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика