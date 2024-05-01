Подразделения группировки войск «Восток» РФ заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка ДНР. Потери противника составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки.

Министерство обороны Российской Федерации 30 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки отражено пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Стельмаховка, Райгородка Луганской Народной Республики и Крахмальное Харьковской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка и Очеретино Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США и 105-мм легкую гаубицу М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, два пикапа и две 155-мм гаубицы М777 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 20 военнослужащих.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолётов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США и две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.

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* - «Азов» - запрещённая в России террористическая организация Украины.