В ходе боевых действий взят под контроль район обороны площадью более 76 квадратных километров. В различных частях населённого пункта штурмовыми подразделениями установлены российские флаги. В ходе операции зачищено свыше 7 тысяч зданий и строений.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» 27 декабря под контроль взят Гуляйпольский оборонительный район ВСУ с центром в городе Гуляйполе Запорожской области.

В операции по освобождению населённого пункта участвовали 57-я и 60-я отдельные мотострелковые бригады 5-й армии, а также 114-й мотострелковый полк 127-й дивизии 5-й армии и 38-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии группировки войск «Восток».

Противник заранее подготовил оборону, оборудовав позиции разветвлённой системой фортификационных сооружений, используя особенности местности, водные преграды и плотную городскую застройку. После ожесточённых боёв населённый пункт перешёл под контроль подразделений группировки войск «Восток».

В ходе боевых действий взят под контроль район обороны площадью более 76 квадратных километров. В различных частях населённого пункта штурмовыми подразделениями установлены российские флаги. В ходе операции зачищено свыше 7 тысяч зданий и строений.

Противник понёс большие потери живой силы подразделений 102-й отдельной бригады территориальной обороны, а также 33-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ. Уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта.

Освобождение населённого пункта Гуляйполе стало важным этапом в развитии наступательных действий и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 60-й отдельной Краснознаменной ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады и 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригад с освобождением населенного пункта Гуляйполе Запорожской области.

«Военнослужащие соединений, проявляя стойкость и мужество, продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении боевых задач», – сказано в телеграмме министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие сделали серьёзный шаг к достижению целей специальной военной операции и нашей общей победе.

«Мы всегда будем помнить воинов-мотострелков, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизнь в борьбе за нашу Родину», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих бригад за успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Фото и видео: https://vk.com/mil