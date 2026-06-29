Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 28 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнее Песчаное, Лужки и Петрушевка Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белый Колодезь, Москалевка, Землянки, Рубежное, Старица и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Крестище, Щурово, Райгородок, Маяки Донецкой Народной Республики, Лозовое, Гусинка, Подлиман, Смородьковка и Моначиновка Харьковской области. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями. Потери противника составили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего за сутки в полосе ответственности группировки войск «Запад» противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Новониколаевка, Никаноровка, Николайполе, Ореховатка, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населённого пункта. За сутки освобождено 26 зданий. Уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления бесплотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и шести бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Новоподгородное, Чугуево, Ивановка, Межевая Днепропетровской области, Ленина, Кучеров Яр, Доброполье, Грузское, Сергеевка, Матяшево и Светлое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, четырёх десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Подгавриловка, Кривобоково, Романки, Широкое, Великомихайловка Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих противника, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины, нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, складу комплектующих узлов и агрегатов к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 590 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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