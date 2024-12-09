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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Благодатное (совхоз Октябрь) ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, автомобиль, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 8 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Тихое, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и две гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак штурмовых групп подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Нона», три 105-мм орудия M119 производства США и 85-мм пушка Д-44. Уничтожено два склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, трёх механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки формирований противника. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, егерской, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, автомобиль, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожен склад горючего.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Отрадокаменка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три реактивные системы залпового огня «Ольха».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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