Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 420 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, два бронетранспортёра «Senator» канадского производства, восемь пикапов, два орудия полевой артиллерии и тактический радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля.

Министерство обороны Российской Федерации 18 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Бессаловка, Рыжевка, Садки, Запселье, Юнаковка и Волфино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Чугуновка, Отрадное, Волчанск и Василенково Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Колодезное, Двуречанское, Новоосиново, Кутьковка, Песчаное, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Анклав», а также три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Белая Гора, Плещеевка, Заря, Александро-Калиново, Зализнянское, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортёр «Puma» итальянского производства, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Полтавка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Попов Яр, Удачное, Ульяновка, Котлино, Зверево, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 420 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, два бронетранспортёра «Senator» канадского производства, восемь пикапов, два орудия полевой артиллерии и тактический радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Богатырь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 американского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, радиолокационным станциям, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 75 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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