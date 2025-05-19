В Мурманске будет работать гастрономическая ярмарка арктической кухниЛюди удивляют и поражают: в московской парфюмерной лаборатории работают незрячие сотрудники, а «звуковой мяч» помогает слепым детям играть в футбол
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Богатырь ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 420 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, два бронетранспортёра «Senator» канадского производства, восемь пикапов, два орудия полевой артиллерии и тактический радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля.

Министерство обороны Российской Федерации 18 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Бессаловка, Рыжевка, Садки, Запселье, Юнаковка и Волфино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Чугуновка, Отрадное, Волчанск и Василенково Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Колодезное, Двуречанское, Новоосиново, Кутьковка, Песчаное, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Анклав», а также три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Белая Гора, Плещеевка, Заря, Александро-Калиново, Зализнянское, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортёр «Puma» итальянского производства, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Полтавка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Попов Яр, Удачное, Ульяновка, Котлино, Зверево, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 420 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, два бронетранспортёра «Senator» канадского производства, восемь пикапов, два орудия полевой артиллерии и тактический радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Богатырь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 американского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, радиолокационным станциям, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 75 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)С ПАО «Россеть» достигнута договорённость, которая станет основой для дальнейшего развития крупных проектов и комфортной жизни в нашем регионе-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на неудовлетворительную работу управляющей компании в 2024 году-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»