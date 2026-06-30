Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 29 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Лужки, Марьино, Рясное и Белая Береза Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шийковка, Староверовка Харьковской области и Пискуновка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 48 зданий. За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожено шесть боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Дружковка, Клиновое, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта. За сутки уничтожены до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.

Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них два бронетранспортёра М113 производства США, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Грузское, Кучеров Яр, Светлое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинских вооружённых формирований составили более 300 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Богодаровка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийцы, Ровное Днепропетровской области, Любицкое, Даниловка и Омельник Запорожской области. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковское и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil