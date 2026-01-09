В России раз в два года будут анализировать экономическое положение пенсионеровИтоги-2025: доход, стабильность и качество работы — главные поводы для профессиональной гордости россиян
Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Братское в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и семь пикапов.

Министерство обороны Российской Федерации 8 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Кондратовка и Рыжевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 4 автомобиля и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Ковшаровка, Купянск-Узловой, Глушковка и Благодатовка Харьковской области. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Николаевка, Степановка, Миньковка, Закотное, Константиновка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Кутузовка, Новокриворожье, Белицкое, Вольное, Анновка, Торецкое Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и семь пикапов.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённый пункт Братское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Веселянка и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, орудие полевой артиллерии и 10 автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 142 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

