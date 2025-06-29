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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Червоная Зирка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 28 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Кондратовка, Могрица и Марьино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Уды и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Ольговка, Соболевка, Сеньково Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Красноармейск, Петровского, Димитров, Маяк и Муравка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населённый пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Новотягинка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, месту хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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