Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Червоное в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили до 430 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 3 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Хотень и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Вильча, Старица, Варваровка и Лиман Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Моначиновка, Новоосиново, Благодатовка Харьковской области и Александровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 13 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Бересток, Дружковка, Степановка, Карповка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Анновка, Димитров, Родинское, Доброполье, Светлое, Водянское, Торецкое, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 430 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Червоное Запорожской области. Нанесено поражение формированиям штурмовой, трёх механизированных бригад, двух штурмовых полков, штурмового батальона «Айдар» ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвижевка, Косовцево, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 235 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 155-мм самоходную гаубицу «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Вольнянск, Новояковлевка, Степногорск и Приморское Запорожской области. Уничтожены более 65 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 145 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит 251 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
