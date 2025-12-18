Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 17 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии в районах населённых пунктов Писаревка, Варачино и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжёлых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Старый Салтов, Революционное, Великий Бурлук, Избицкое, Волчанские Хутора и Варваровка Харьковской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Новосергеевка, Купянск-Узловой, Моначиновка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 230 военнослужащих, три американские боевые бронированные машины HMMWV, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 и 155-мм гаубица М114 производства США, станция радиоэлектронной разведки и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Резниковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров Донецкой Народной Республики. Осуществляется зачистка населённых пунктов Родинское, Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики от разрозненных групп ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, полка беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Вольное, Торецкое, Белицкое, Удачное Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Герасимовка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Терноватое, Гуляй-поле и Косовцево Запорожской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Разумовка, Новояковлевка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины, объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil