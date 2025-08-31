Северян приглашают присоединиться к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия»Кольская АЭС присоединилась к Всероссийской акции «Вода России»
Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Камышеваха ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёра М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 30 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 30 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка нацгвардии в районах населённых пунктов Кренидовка, Кондратовка, Ленинское, Алексеевка и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Богуславка Харьковской области, Ставки, Кировск и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 270 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, из них восемь западного производства, 18 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Дроновка, Бересток, Свято-Покровское, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населённый пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка Запорожской области, Червоный Яр, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 233 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

