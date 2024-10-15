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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.24 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Левадное Запорожской области

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено три склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 14 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 114-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоосиново, Петропавловка, Глушковка, Купянск-Узловой, Двуречное, Першотравневое и Кругляковка Харьковской области. Отражено две контратаки штурмовых групп 67-й механизированной и 3-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, три пикапа, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм орудие Д-20. Также уничтожены три склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й, 56-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Леваневского, Шевченко, Краматорск, Зализнянское и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено три склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5-й танковой, 28-й, 67-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Кураховка, Селидово, Димитров, Цукурино, Новоселидовка, Дзержинск и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак подразделений 53-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, четыре автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», а также «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Степное Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд «HIMARS» производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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