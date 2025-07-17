Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 16 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Кондратовка, Битица и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожено четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богуславка, Петровка, Купянск и Дружелюбовка Харьковской области. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступательные действия, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Плещеевка, Северск, Иванополье, Новоселовка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, два автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступление в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоэкономическое, Яблоновка, Муравка, Петровского, Степановка, Никаноровка и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Новохатское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области и Очаков Николаевской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, 12 автомобилей, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 148 районах.

Уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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