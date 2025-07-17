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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Новохатское ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 16 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Кондратовка, Битица и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожено четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богуславка, Петровка, Купянск и Дружелюбовка Харьковской области. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступательные действия, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Плещеевка, Северск, Иванополье, Новоселовка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, два автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступление в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоэкономическое, Яблоновка, Муравка, Петровского, Степановка, Никаноровка и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Новохатское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области и Очаков Николаевской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, 12 автомобилей, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 148 районах.

Уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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