Открыт приём заявок на фестиваль молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение»Эхо аварии на ЛЭП: традиционные выездные встречи мурманчан с руководителями управлений административных округов были приостановлены, но продолжатся на текущей неделе
Мурманская область. Арктика (16+)03.02.26 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Придорожное в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 2 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Терны Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Революционное, Зыбино и Нестерное Харьковской области. Противник потерял до 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Кутьковка, Паламаревка, Петровка, Грушевка, Осадьковка и Новоплатоновка Харьковской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Степановка, Липовка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Святогоровка, Красноярское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Придорожное Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области. Противник потерял более 320 военнослужащих, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Запасное, Веселянка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
