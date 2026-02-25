Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и реактивная система залпового огня.

Министерство обороны Российской Федерации 24 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ольшанка, Сенное, Бачевск, Храповщина и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красный Яр, Графское, Волчанские Хутора и Колодезное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня западного производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе гаубица М777 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Моначиновка, Червоный Оскол, Боровая, Новоосиново Харьковской области, Александровка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Дружковка и Шабельковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Водянское, Доброполье, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и реактивная система залпового огня.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населённый пункт Риздвянка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 18 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

