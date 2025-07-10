Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 9 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 9 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка, Писаревка, Садки и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ольховатка, Хатнее и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих. Уничтожены девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка Харьковской области,Колодези, Яцковка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 18 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Николаевка, Переездное, Славянск, Северск, Миньковка, Серебрянка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Родинское, Димитров, Муравка, Удачное, Петровского, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Толстой Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны в районах населённых пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка Донецкой Народной Республики, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Плавни, Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Степовое Днепропетровской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 226 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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