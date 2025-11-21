В зоне ответственности группировки войск «Центр» России за сутки потери противника составили до 400 военнослужащих, два бронетранспортёра «Viking» шведского производства и два бронетранспортёра М113 производства США, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 20 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Варачино, Катериновка, Новая Сечь, Писаревка и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, 18 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Куриловка, Кучеровка, Моначиновка, Нечволодовка, Подолы Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. В течение суток отражено две атаки формирований 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований и прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков.

Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины «Казак» и бронеавтомобиль «Senator» канадского производства, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Шквал», бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня, пусковая установка зенитного ракетного комплекса, десять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Бересток, Закотное, Звановка, Иванополье, Константиновка, Николаевка, Резниковка, Северск, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Новопавловка, Новый Донбасс, Октябрьское, Родинское, Розы Люксенбург и Шевченко Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен.

Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 400 военнослужащих, два бронетранспортёра «Viking» шведского производства и два бронетранспортёра М113 производства США, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобождён населённый пункт Весёлое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Гуляйполе, Яблоково и Доброполье Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, семь автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчётов беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

