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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Ялта ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 25 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск Харьковской области, Среднее, Шандриголово и Карповка Донецкой Народной Республики. Вооружённые украинские формирования потеряли до 200 военнослужащих, семь автомобилей, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии «Азов» в районах населённых пунктов Серебрянка, Липовка, Петровка, Северск, Приволье, Резниковка, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Удачное, Ленина, Красноармейск, Нововодяное, Яблоновка, Петровского и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Ялта Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Успеновка и Сладкое Запорожской области. ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18 и машина управления. Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 335 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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