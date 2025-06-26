Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 25 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск Харьковской области, Среднее, Шандриголово и Карповка Донецкой Народной Республики. Вооружённые украинские формирования потеряли до 200 военнослужащих, семь автомобилей, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии «Азов» в районах населённых пунктов Серебрянка, Липовка, Петровка, Северск, Приволье, Резниковка, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Удачное, Ленина, Красноармейск, Нововодяное, Яблоновка, Петровского и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Ялта Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Успеновка и Сладкое Запорожской области. ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18 и машина управления. Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 335 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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