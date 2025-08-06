Корабли и суда Северного флота завершили подготовку к выполнению задач по предназначению в АрктикеФинал VI Спартакиады молодёжи России по велосипедному спорту даст старт спортивным событиям августа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.08.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Январское Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 5 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Могрица, Алексеевка, Варачино, Яблоновка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Гатище, Меловое и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Глушковка, Александровка, Купянск Харьковской области, Крымки, Яровая и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять пикапов и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миньковка, Васюковка, Нелеповка, Майское, Николаевка, Александро-Шультино, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Артемовка, Удачное, Ялта, Кутузовка, Димитров, Петровского Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Январское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Искра, Александроград Донецкой Народной Республики, Успеновка, Новоселовка, Зеленый Гай, Полтавка, Культурное Запорожской области и Новогеоргиевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Львово, Антоновка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, пять автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 146 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средняя цена квадратного метра жилья в Мурманской области составила 47,5 тысячи рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара США стабилен к евро и фунту, слабо дешевеет к иене-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота отчитались о подготовке к отопительному периоду 2025–2026 гг.-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»