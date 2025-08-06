Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 5 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Могрица, Алексеевка, Варачино, Яблоновка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Гатище, Меловое и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Глушковка, Александровка, Купянск Харьковской области, Крымки, Яровая и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять пикапов и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миньковка, Васюковка, Нелеповка, Майское, Николаевка, Александро-Шультино, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Артемовка, Удачное, Ялта, Кутузовка, Димитров, Петровского Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Январское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Искра, Александроград Донецкой Народной Республики, Успеновка, Новоселовка, Зеленый Гай, Полтавка, Культурное Запорожской области и Новогеоргиевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Львово, Антоновка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, пять автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 146 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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