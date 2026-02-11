Неслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет - Айгюн КурбановаКадровый центр «Работа России» и порт «Лавна» проведут в Мурманске рекрутинговый тур
Мурманская область. Арктика (16+)11.02.26 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Зализничное в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 10 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Покровка, Угроеды и Харьковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Графское, Нескучное, Охримовка и Цуповка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка Харьковской области, Александровка, Ильичовка, Коровий Яр и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 150 военнослужащих, 12 автомобилей и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ижевка, Константиновка, Миньковка, Никифоровка и Резниковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Гулево, Доброполье, Новый Донбасс, Сергеевка, Торецкое, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Зализничное Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырёх штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожнянка, Комсомольское, Копани и Риздвянка Запорожской области. Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Запасное Запорожской области. Уничтожены свыше 35 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 114 гвардейского мотострелкового Духовщинско-Хинганского ордена Октябрьской Революции, Краснознаменного, ордена Суворова II степени полка с освобождением населённого пункта Зализничное Запорожской области.

«Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что верные Отечеству воины полка по первому зову Родины встали на его защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции.

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Времевском направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом», – подчеркнул Министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы Российской Федерации».

 

