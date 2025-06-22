Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 515 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 21 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 21 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Бессаловка, Хотень, Ястребиное, Перше Травня, Андреевка и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Цуповка, Ивашки и Артельное Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Глушковка, Купянск, Петропавловка Харьковской области и Масляковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Васюковка, Федоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Красноармейск, Петровского, Новоэкономическое, Полтавка, Димитров, Муравка, Новопавловка и Гродовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 515 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Запорожье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наёмников в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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