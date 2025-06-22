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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили населённый пункт Запорожье ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 515 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 21 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 21 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Бессаловка, Хотень, Ястребиное, Перше Травня, Андреевка и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Цуповка, Ивашки и Артельное Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Глушковка, Купянск, Петропавловка Харьковской области и Масляковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Васюковка, Федоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Красноармейск, Петровского, Новоэкономическое, Полтавка, Димитров, Муравка, Новопавловка и Гродовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 515 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Запорожье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наёмников в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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