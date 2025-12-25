Подразделениями группировки войск «Центр» России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили более 500 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 24 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Павловка, Старая Гута, Кондратовка, Нововасилевка, Писаревка, Новая Сечь и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Рыбалкино, Старицы и Избицкое Харьковской области. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Моначиновка, Глушковка, Пристен, Купянск-Узловой, Новосергеевка, Богуславка, Благодатовка Харьковской области, Дробышево и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 210 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Резниковка, Долгая Балка, Константиновка, Краматорск и Куртовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортёр «Puma» итальянского производства и бронетранспортёр «Stryker» производства США, два бронеавтомобиля, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» американского производства и склад материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Центр» продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистка от разрозненных формирований ВСУ населённого пункта Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады спецназначения «Азов» и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Марьевка, Сергеевка, Грузское, Ленина, Ивановка, Шевченко, Вольное, Белицкое, Гришино Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 500 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Заречное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Терноватое, Воздвижевка, Придорожное, Любицкое и Гуляй-Поле Запорожской области, Гавриловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожен склад горючего.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Григоровка, Новояковлевка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA израильского производства и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18, а также шесть складов боеприпасов и три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 335 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

