Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 20 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 20 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, трёх механизированных, егерской, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Могрица, Садки, Сенное и Храповщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Новониколаевка, Новоплатоновка, Сеньково, Харьковской области, Дерилово, Шандриголово и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США и 16 пикапов. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Переездное, Платоновка, Плещеевка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Криворожье, Николайполье, Родинское, Удачное Донецкой Народной Республики, Ивановка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Березовое Днепропетровской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Вербовое, Гавриловка, Калиновское и Подгавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны, горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складу боеприпасов, местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil