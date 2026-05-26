Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 25 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населённых пунктов Бачевск, Кондратовка и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Нечволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 23 автомобиля.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Малиновка, Николаевка, Новоселовка, Пискуновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Василевка, Кутузовка, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Новогригоровка, Райское, Сергеевка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Добропасово Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Васильковка, Гавриловка, Диброва, Егоровка, Маломихайловка, Широкое Днепропетровской области, Любицкое и Лесное Запорожской области. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 17 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 417 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil