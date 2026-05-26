Мурманская область с размахом отметит 88-й день рождения: во всех муниципалитетах пройдет более 150 культурных и просветительских событий
Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Добропасово в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 25 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населённых пунктов Бачевск, Кондратовка и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Нечволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 23 автомобиля.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Малиновка, Николаевка, Новоселовка, Пискуновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Василевка, Кутузовка, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Новогригоровка, Райское, Сергеевка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Добропасово Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Васильковка, Гавриловка, Диброва, Егоровка, Маломихайловка, Широкое Днепропетровской области, Любицкое и Лесное Запорожской области. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 17 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 417 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
