23.09.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Калиновское Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 22 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Синельниково и Григоровка Харьковской области. ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Глушковка, Великая Шапковка, Изюмское Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, 10 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Майское, Резниковка, Миньковка, Бересток, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Московское, Родинское, Красный Лиман, Балаган и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Калиновское Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Берислав, Отрадокаменка, Тягинка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, центру подготовки иностранных наёмников, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 147-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 339 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
