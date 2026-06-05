Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник за сутки потерял до 430 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 4 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Линово, Свобода, Кияница и Шалыгино Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Слобожанское, Избицкое и Рубежное Харьковской области. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Стецковка, Пески-Радьковские Харьковской области, Лозовое и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское Донецкой Народной Республики, Василевка и Чугуево Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Комсомольское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Самойловка, Любицкое, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Григоровка, Димитрово и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

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