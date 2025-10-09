Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 445 военнослужащих, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки «Caesar» производства Франции, «Krab» польского производства и «Богдана», а также станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 8 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Алексеевка, Варачино, Кондратовка, Корчаковка, Перше Травня, Рогозное и Ястребиное Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Волчанск, Колодезное и Обуховка Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Купянск, Куриловка, Новоосиново и Паламаревка Харьковской области. Потери противника составили до 225 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 155 мм гаубица М777 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, три станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и завершили уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили HMMWV и «MaxxPro» производства США. Уничтожены 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы, две станции контрбатарейной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, пяти механизированных, воздушно-десантной, трёх десантно-штурмовых, артиллерийской, двух егерских бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Владимировка, Гришино, Димитров, Ивановка, Красноармейск, Новониколаевка, Родинское, Русин Яр, Сергеевка, Суворово и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 445 военнослужащих, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки «Caesar» производства Франции, «Krab» польского производства и «Богдана», а также станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населённый пункт Новогригоровка Запорожской области. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Вербовое, Новониколаевка, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области. Противник потерял свыше 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лукьяновское, Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 218 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil