Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 13 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Павловка, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Волчанск, Чугуновка и Артельное Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Подолы, Глушковка Харьковской области, Крымки и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Северск, Пазено, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Родинское, Димитров, Красноармейск и Муравка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Веселянка, Орехов, Червоноднепровка Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 157 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 340 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

