В России изменились правила профилактических медосмотров детейРазведанные запасы углеводородов в Арктике оцениваются в $3,6 трлн
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровка - в Днепропетровской

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три бронеавтомобиля «Казак», три автомобиля и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 27 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Алексеевка, Павловка, Кондратовка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Синельниково, Волчанск и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Староверовка, Купянск, Куриловка, Благодатовка, Моначиновка, Петровка, Петропавловка Харьковской области, Дробышево и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе пять западного производства, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Константиновка, Веролюбовка, Плещеевка, Яблоновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Родинское, Гнатовка, Лысовка, Димитров Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три бронеавтомобиля «Казак», три автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Покровское, Даниловка, Тихое, Новоалександровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Степовое, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, 14 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, военному аэродрому, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 150 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 350 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

