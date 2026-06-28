Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 27 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Толстодубово, Хотень и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белый Колодезь, Приколотное, Казачья Лопань и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, боевую бронированную машину «Новатор», 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Смородьковка, Червоный Оскол, Подлиман, Нижняя Журавка, Новосергеевка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине населённого пункта Красный Лиман экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожены до 30 украинских военнослужащих. За сутки противник потерял до 40 боевиков. Уничтожено три автомобиля, четыре роботизированных комплекса, девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружковка, Николаевка, Малиновка, Славянск, Краматорск, Пискуновка и Васютинское Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населённого пункта. За сутки освобождено 70 зданий. Уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, две самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станция радиоэлектронной борьбы. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Красноярское, Светлое, Грузское, Анновка и Белицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортёр «Буцефал», семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новоскелеватое Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, трёх десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Гавриловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Егоровка, Бабаши, Любицкое, Никольское и Лесное Запорожской области. Противник потерял свыше 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil