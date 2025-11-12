Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Новоуспеновское Запорожской области

В населённом пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии группировки войск «Центр» России ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки было освобождено 256 зданий.

Министерство обороны Российской Федерации 11 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Павловка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области, Дробышево и Новоселовка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города.

Противник не оставляет попыток прорваться к окруженным подразделениям. В течение суток отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населённого пункта Купянск-Узловой Харьковской области c целью деблокирования окруженных подразделений. В результате огневого поражения уничтожены до 60 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых бронированных машин, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы и пять пикапов.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Васюковка, Иванополье, Платоновка, Кузьминовка, Константиновка, Веролюбовка, Плещеевка и Клиновое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 185 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Торецкое, Розы Люксембург, Суворово и Родинское ДНР, Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки было освобождено 256 зданий. Кроме того, продолжается зачистка от украинских боевиков населённого пункта Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 98 зданий.

Отражены семь атак, в том числе три на бронетехнике, 32-й механизированной бригады ВСУ из района населённого пункта Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены 17 единиц военной техники и до 30 военнослужащих противника.

Также пресечена попытка прорыва из окружения группы украинских боевиков 38-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населённого пункта Новоэкономическое ДНР. В населённом пункте Димитров ДНР подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне «Восточный», в южной части населённого пункта и в направлении микрорайона «Западный». За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения, в том числе семь боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили свыше 455 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, пять орудий полевой артиллерии и 13 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населённого пункта Новоуспеновское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Даниловка, Орестополь, Нечаевка Днепропетровской области, Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Лукьяновское, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 69 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil