Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Ольговское Запорожской области

Министерство обороны Российской Федерации 15 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степное, Варачино, Груновка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Жовтневое Харьковской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполь, Шандриголово и Карповка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Закотное, Платоновка, Константиновка, Северск, Александро-Калиново и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 260 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Торецкое, Артемовка, Димитров, Торское, Владимировка, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населённый пункт Ольговское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину и 10 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Белозерка, Антоновка Херсонской области и Никополь Днепропетровской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 82 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

