Мурманские соискатели в преддверии зимы ищут работу получше и зарплату повышеМинистерство труда и социального развития Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обучения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.24 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Ровнополь ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105 мм орудие М119 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 13 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Отражено семь контратак формирований 14-й, 53-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Уничтожены пять полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 720 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105 мм орудие М119 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 1-й и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак формирований 42-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Пятихатки, Степногорск Запорожской области, Михайловка, Антоновка и Шляховое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)IT-компании — лидеры по объёму спроса на специалистов в области ИИ
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
13.11.24 10:55
Мне понятны желания депутатов Госдумы, но удивляет маниловщина граждан. Россия ведёт СВО, люди гибнут там, им нужна поддержка и помощь, а народ хочет больше отдыхать. Жуть! Мне больше нравится пред
Комментарий к новости:Опрос: многие мурманчане поддерживают предложение депутатов Госдумы о выходном дне 28 декабря
Кирилл Брагин
08.11.24 10:20
На деле картина намного хуже это точно, но и собирать такие данные очень непросто. По крайней мере ясны основные источники сливов, и банки типа Сбера на удивление далеко не такой большой процент заним
Комментарий к новости:Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Денежную помощь родителям оказывают 7 из 10 россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 65 копеек, евро укрепляется на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Изменились границы в зоне деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 ноября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика