Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Рыбное Запорожской области

Министерство обороны Российской Федерации 9 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Хотень, Писаревка, Новая Сечь, Искрисковщина и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, 12 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены радиолокационная станция, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Грушевка, Куриловка, Богуславка, Кицевка, Березовка Харьковской области, Яровая, Диброва и Ямполь Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженного противника. Отражены шесть атак подразделений 151-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии из районов населённых пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск-Узловой, Осиново и Петровка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбито 16 гексакоптеров противника типа «Баба-Яга», пытавшихся доставить боеприпасы и медикаменты окруженным подразделениям. За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, пять пикапов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери украинских вооружённых формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, 20 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Закотное, Степановка, Славянск, Северск, Иванополье, Софиевка и Звановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, трёх егерских, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, четырёх бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Димитров, Розы Люксембург, Артемовка, Родинское, Торецкое, Котлино, Белицкое Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас, а также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.

Отражено семь атак украинских формирований из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорвано восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении, трое военнослужащих 32-й механизированной бригады ВСУ взяты в плен.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный. В течение суток в районе населённого пункта Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 275 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пикап и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 470 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Яблоково, Гуляй Поле, Новое Запорожской области, Великомихайловка и Нечаевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Степногорск, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 95 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

