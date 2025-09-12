В Мурманске открываются грибные «Ряды»Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Сосновка Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 520 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 11 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Садки, Юнаковка и Могрица Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дергачи и Меловое Харьковской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Изюмское Харьковской области, Красный Лиман и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Дружковка, Бересток, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Родинское, Муравка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 520 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортёр и 10 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 166 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии сентября - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»