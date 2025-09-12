Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 520 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 11 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Садки, Юнаковка и Могрица Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дергачи и Меловое Харьковской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Изюмское Харьковской области, Красный Лиман и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Дружковка, Бересток, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Родинское, Муравка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 520 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортёр и 10 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 166 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

