Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Вербовое Днепропетровской области

Министерство обороны Российской Федерации 1 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Искриковщина, Кондратовка, Мезеновка и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бологовка, Волчанск и Григоровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богуславка, Купянск Харьковской области, Александровка, Новоселовка, Ямполь и Яцковка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Иванополье, Константиновка, Пазено, Плещеевка, Северск и Черкасское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 305 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 152-мм пушку «Гиацинт-Б». Уничтожены пять складов боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, трёх десантно-штурмовых, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Анновка, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Красноармейск, Красный Лиман, Петровка, Родинское и Торецкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак» и три пикапа.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Приморское, Степногорск и Степовое Запорожской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 134 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 97 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

