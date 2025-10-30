Подразделения группировки войск «Центр» России улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 480 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 29 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Садки и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Покаляное Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортёр, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Кучеровка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ямполь Донецкой Народной Республики. Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населённого пункта Купянск Харьковской области. Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населённых пунктов Нечволодовка и Московка Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее населённого пункта Купянск Харьковской области.

Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих к отказу от сопротивления и сдаче в плен. Группа боевиков в количестве 12 человек сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода. За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц военной техники, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Васюковка, Дроновка, Закотное, Петровское, Плещеевка, Свято-Покровское и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, аэромобильной, трех штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Доброполье, Новониколаевка, Розы Люксембург, Торецкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны.

На юге города, после освобождения микрорайона Троянда, подразделения 2-й армии продвинулись в населённом пункте Гнатовка Донецкой Народной Республики, проводится её зачистка.

Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики, проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.

Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 480 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Вишневое Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великомихайловка, Новоалександровка Днепропетровской области Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, 14 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 238 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

