Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Вольное в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 480 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 19 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 19 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта «Южный» Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ.

Поражены в городе Киеве:

киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»). Также на предприятии ведется модернизация, техническое обслуживание и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для самолётов МиГ-29;

киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), производящее компоненты систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»);

производственное предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» им. С.П.Королева), выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД»;

ООО «Оаклайн» Киев, осуществляющее производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа «Дип страйк», изготовление деталей из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранение БПЛА;

киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Поражены в Киевской области:

логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис», осуществляющий приём, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ в порту «Южный» Одесской области.

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Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Хатнее, Липцы, Слатино, Лозовое, Золочев и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, 19 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Николайполье, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новотроицкое, Новопавловка, Ивановка Днепропетровской области, Нововодяное, Артема, Рубежное, Грузское, Белозерское, Анновка, Сергеевка, Шевченко и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Вольное Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Васильковка, Чаплино, Малиновка, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, Свобода и Зоревка Запорожской области. Противник потерял до 480 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Веселянка, Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 75 военнослужащих, 24 автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов больной дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено два безэкипажных катера ВСУ».

Фото и видео: https://vk.com/mil