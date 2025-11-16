Три редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрацииМир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов
16.11.25 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России освободили н.п. Яблоково в Запорожской области

За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили до 495 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 15 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волфино и Садки Сумской области.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Рыбалкино Харьковской области. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Островское, Шийковка и Богуславка Харьковской области. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов населённых пунктов Кутьковка и Петровка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения противника. Уничтожены десять боевиков.

В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании, два миномёта, три станции радиоэлектронной борьбы, пять пикапов и три автомобиля. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 220 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства и восемь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Краматорск, Варваровка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, восемь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них одно западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, двух пехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Русин Яр, Сергеевка, Сухецкое, Артемовка, Красный Кут, Родинское Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области. В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражено семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки противника.

В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный.

За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе три боевые бронированные машины, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 495 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённый пункт Яблоково Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военному аэродрому, объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
