Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», семь автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 19 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области. Противник потерял более 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Моначиновка, Кутьковка, Двуречная, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, шесть пикапов, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Часов Яр, Резниковка, Звановка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортёра, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм американская гаубица М777, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Песчаное, Заря, Щербиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», семь автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённые пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, автомобиль, два 152-мм орудия Д-20 и пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil