Подразделения группировки войск «Восток» России освободили посёлок Песчаное в Днепропетровской области

Министерство обороны Российской Федерации 15 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Мирополье, Кондратовка и Рыжевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Приморское, Барановка, Нестерное, Вильча, Волчанские Хутора и Першотравневое Харьковской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Моначиновка, Шийковка, Благодатовка, Подолы Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра «Stryker» и два бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Петровское, Степановка, Славянск, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населённых пунктах Светлое, Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торецкое, Белицкое, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113 производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе американская 155-мм гаубица М777.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили посёлок Песчаное Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Гуляй-Поле, Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Разумовка, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 167 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 17 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 545 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

