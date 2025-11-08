Подразделения группировки войск «Восток» России продолжали завершили освобождение населённого пункта Успеновка Запорожской области

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3285 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 7 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 1 по 7 ноября 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 1 по 7 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили более 1470 военнослужащих, девять танков и других боевых бронированных машин, 81 автомобиль, а также 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 49 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населённых пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области. Всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населённых пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка и Петровка Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения.

С 1 по 7 ноября в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял более 345 человек личного состава и 94 единицы военной техники, в том числе девять боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и минометов. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери ВСУ составили свыше 1540 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 138 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 33 склада боеприпасов, 49 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили более 1095 военнослужащих, пять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, и 27 боевых бронированных машин. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии, 104 автомобиля, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, трёх штурмовых, двух десантно-штурмовых, двух егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Кроме того, идёт зачистка от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, за сутки освобождено 45 зданий.

Отражено 11 атак противника из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ.

Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнём.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в сторону микрорайона Западный. Всего за неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку в населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики и 32 раза прорвать окружение.

В данном районе ВСУ потеряли свыше 1460 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3285 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населённого пункта Успеновка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1695 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 96 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ. Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 75 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 37 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1497 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолётов, 283 вертолёта, 95376 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25889 танков и других боевых бронированных машин, 1609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31134 орудия полевой артиллерии и миномётов, 46064 единицы специальной военной автомобильной техники.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка с успешным освобождением от врага населённого пункта Успеновка Запорожской области.

Глава российского военного ведомства отметил, что мужественные и самоотверженные воины-дальневосточники с первых дней специальной военной операции выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага.

«На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции воинов-фронтовиков. Мы будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину», – сказано в телеграмме Министра обороны Российской Федерации.

Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих полка обеспечат безопасность рубежей нашего государства».

